Eski genel başkanlardan çağrı: 'DİSK’in yeri emeğin başkenti İstanbul’dur'

DİSK’in genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına ilişkin tartışmalar sürerken, önceki dönem DİSK Genel Başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Erol Ekici, yayımladıkları ortak açıklamayla karara tepki gösterdi.

“Emeğin başkenti İstanbul’dur” başlıklı açıklamada, DİSK’in tarihsel köklerinin İstanbul’da işçi sınıfının mücadelesiyle yoğrulduğu vurgulanarak, “DİSK’i Ankara’ya taşımak, onu işçi sınıfının değil, düzenin bir parçası haline getirir” denildi.

"DİSK'İN BELLEĞİ İSTANBUL'DUR"

Açıklamada, DİSK’in doğduğu, büyüdüğü ve mücadele ettiği yerin İstanbul olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“DİSK emeğin, alın terinin ve direnişin başkenti olan İstanbul’da doğmuştur. Kökleri bu kentin fabrikalarında, tersanelerinde, atölyelerinde, işçilerin ekmek kavgasında, grev boylarında ve dayanışma kültürü içinde yoğrulmuştur. Bu asla unutulmamalıdır.”

Üretimin, sanayinin, direnişin ve örgütlenmenin merkezinin hâlâ Marmara Bölgesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada “DİSK’in yeri de belleği de yüreği de İstanbul’dur. Nasıl ki 1 Mayıs alanı Taksim emeğin vazgeçilmezidir, DİSK Genel Merkezi de İstanbul proletaryasının merkezidir” ifadeleri kullanıldı.

"DİSK YÖNETİMİ KAPSAYICI BİR KARAR ALMALI"

“Ankara bugün cumhuriyetimizin başkenti olsa da bu iktidar eliyle halkın gözünde bir itaat merkezine dönüştürülmüştür. DİSK’in Ankara’ya taşınması, işçi sınıfının mücadeleci örgütünü düzenin bir parçası gibi gösterecektir" denilen açıklama şu ifadelerle son buldu:

DİSK’in tarih boyunca sömürüye, baskıya ve sermaye düzenine karşı mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, “DİSK yalnızca işçi sınıfının değil, bu ülkenin tüm emekçilerinin ve halkının özgürlüğü için mücadele etmiştir. Bu duruşuyla düzene boyun eğmemiş, tersine düzene başkaldırmıştır.

DİSK yönetiminin, üye sendikaların geniş mutabakatına dayanan kapsayıcı bir yöntemle karar almasını diliyoruz. DİSK’in yeri, geçmişi ve geleceğiyle emeğin başkenti İstanbul’dur.”