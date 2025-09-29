DİSK, dövülerek öldürülen Moldovalı işçi için Valilik önünde: 'Katil patron hesap verecek!'

Başakşehir’de çalıştığı işyerinin patronu ve yakınları tarafından geçen salı günü dövülerek öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarcıuc için DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği önündeki açıklamada, “İşçiler için cehennem, patronlar için göçmen, çocuk, kayıt dışı, ucuz işgücü cennet. Patronlar tarafından dövülerek katledilen Moldovalı işçi Nicolai Palamarciuc’un hesabını soracağız” yazılı pankart açılarak “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, "Katil patron hesap verecek", “Kaza, kader değil, bu bir cinayet” sloganları atıldı.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ"

Burada konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, kayıt dışı göçmen işçiliğe de dikkat çekerek özetle şunları söyledi:

“Bu durum yalnızca emekçilerin can güvenliğini değil, aynı zamanda ülkemizin vergi ve sosyal güvenlik sistemini de tehdit etmektedir. Kayıt dışı ve kaçak çalışmanın pek çok kamu kurumunun yetki alanına girmesine rağmen her geçen gün yaygınlaşması büyük bir kaygı kaynağıdır. Türkiye’den çok sayıda yurttaşımız Avrupa ülkelerinde sosyal güvenlik şemsiyesi altında yasal güvencelerle çalışıp emekli olabilirken ülkemizde hem yurttaşlarımızın hem de göçmen işçilerin kayıt dışı çalıştırılması kabul edilemez bir durumdur. Valiliğinizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu, İŞKUR ve SGK, İçişleri Bakanlığı’na bağlı emniyet ve jandarma teşkilatları, Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, belediye başkanlıklarının yetkili birimleri ve diğer ilgili kurumlarını koordinasyon içinde ve ivedilikle harekete geçirmesini talep ediyoruz.

"CİNAYETLERE ZEMİN HAZIRLAYAN KARANLIK AYDINLATILMALI"

Özellikle İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün, yabancı uyruklu emekçilerin yasal statülerinin korunması, kayıt dışı ve kaçak istihdamın önlenmesi, göçmen işçilerin barınma ve çalışma haklarının insan onuruna yakışır koşullarda güvence altına alınması konularında etkin denetim ve iş birliği yürütmesi hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede yalnızca denetimlerin artırılması değil, aynı zamanda yürütülen çalışmalar hakkında düzenli ve kamuoyuna açık raporlama yapılması da önem arz etmektedir. Cinayetlere dahi zemin hazırlayan bu karanlık alanın aydınlatılması, tüm çalışanların can güvenliği ve temel haklarının korunması için gerekli adımların atılması zorunludur.”