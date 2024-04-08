Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışılıyor

Hatay'da seçimin iptali konusunda açıklama yapan CHP'nin adayı Lütfü Savaş, seçim 'oldu bitti'ye getirildiğini söyledi. Savaş, "Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:54
Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışılıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi MYK Üyeleri ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binası önünde Hatay'da yaşanan seçim usulsüzlüklerine ilişkin açıklama yaptı.

İtiraz sürecinin devam etmesine rağmen AKP'li aday Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesini eleştiren Savaş, “Bu tutum seçimin 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi.

Savaş'ın açıklamaları şöyle: 

-Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaşı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi? Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak insanların dertleriyle uğraşmalı.

-Hayatını kaybetmiş insanların seçim listesinde yer alması sizce de manidar değil mi? Kanunen 20 tane sandık başı olması mümkün olmayan insan sandık başkanı olmuş. Bunların olması seçimin iptaline yönelik bir harekettir. 

-Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir.

-Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir. 31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın.


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