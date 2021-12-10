Eski TÜİK Başkanı: Rakamlara ben de inanmıyorum
Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, kurumun enflasyon sepeti hesaplamalarına kendisinin de inanmadığını belirterek "TÜİK’in 'karışmıyorum' demesi bile daha iyi" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun eski başkanlarından Birol Aydemir, kurumun açıkladığı ekonomi verileriyle ilgili tartışmalara dair konuştu.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk olan Aydemir, "TÜİK’in asgari ücret hesaplamaması iyi oldu zaten rakamlarına kimse inanmıyor" açıklamasında bulundu.
“Asgari ücret, çalışan bir işçinin alabileceği minimum ücrettir ama 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlayacağı bir ücret değil. Bir aile esas alınarak yapılmıyor; bir işçi için veriliyor asgari ücret. En nihayetinde en sonunda siyasi irade karar vermiş oluyor. Yapılan görüşmeler aslında işin karar verilmesinde çok etkili unsurlar değildir" diyen Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:
"TÜİK’in asgari ücretle ilgili bir görevi yok ama iş dönüp dolaşıyor TÜİK’e kalıyordu. Ben TÜİK başkanıyken, ‘O zaman bize sormayın, bir daha çağırmayın bizi’ dedim. TÜİK’in şu aşamada yaptığı açıklamada yanlış bir tutumu yok. Zaten daha önceden de bir şey değiştirmiyordu. Şimdi de hayatımızda bir şey değişmeyecek. TÜİK’in fiyatlarına ben dahil kimse inanmıyor. TÜİK’in inanmadığımız güvenmediğimiz enflasyon sepetindeki fiyatlar; o fiyatları verecek. Bu durumda TÜİK’in 'karışmıyorum' demesi bile daha iyi. Çünkü kimsenin inanmadığı nereden toplandığına dair tereddüt ettiği o fiyatlar konulacak ki, koyma daha iyi.”
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