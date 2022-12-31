Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi Bursa'da

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:41

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta dün, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan yaralandı. Olayla ilgili saldırganla birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Doç. Dr. Sinan Ateş’in cenazesi, sabah saatlerinde Bursa’ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş’in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.

Ateş’in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş’in cenazesi Bursa Ulu Cami’ye götürüldü.