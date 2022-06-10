Eskişehir kent merkezinde IŞİD operasyonu: Baskınla gözaltına alındılar

Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, eş baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
10 Haziran 2022 Cuma, 10:12
Eskişehir kent merkezinde IŞİD operasyonu: Baskınla gözaltına alındılar
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada 4 şüpheliyi tespit edip, harekete geçti.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

 


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