Eskişehir kent merkezinde IŞİD operasyonu: Baskınla gözaltına alındılar
Eskişehir'de, terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu tespit edilen 4 şüpheli, eş baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturmada 4 şüpheliyi tespit edip, harekete geçti.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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