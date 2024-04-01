Eskişehir yeniden kırmızı

Eskişehir’i beş dönem yöneten efsanevi belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen yerine aday gösterilen genel sekreteri Ayşe Ünlüce kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde götürüyor.

Eylül Barut
Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:30
Eskişehir yeniden kırmızı
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Büyükerşen’le 285 bin 688 oy alarak yüzde 52.30 ile birinci parti oldu. Ajanslardan açıklanan verilere göre ise CHP’li Ünlüce yüzde 48.50 oy oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. AKP’nin oylarını iyice düşürdüğü Eskişehir’de Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 39.62 alarak ikinci sıraya yerleşti. AKP adayı Burhan Sakallı 2019 seçimlerinde 246 bin 582 oy ile yüzde 45.14 oranına sahipti.

2 İLÇE DAHA CHP'NİN

AKP 2019 seçimlerinde Beylikova, Günyüzü, İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya ve Sivrihisar olmak üzere altı ilçenin belediye başkanlığını kazandı. Bu seçimde İnönü, Mihalgazi, Sarıcakaya yeniden AKP yönetimine girerken Sivrihisar ve İnönü’de CHP dönemi başladı. CHP’nin aday göstermediği Mihalıççık’ta MHP kazanırken Han ilçesi ise AKP’ye geçti.


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