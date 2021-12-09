'Esnafın çay ısmarlayacak parası yok'
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinin dördüncü gününde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele görüşülmeye başlandı. HDP Grubu’ndan yapılan konuşmaların ardından CHP’ye geçildi. Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşları hakkında Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Milletvekili Bedri Serter söz aldı.
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, “Bakanlığa gittikten sonra esnafı unutmuş vaziyettesiniz. Esnafımız kan kusup kızılcık şerbeti içen bir kitleye sahiptir. Artık evine ağlaya ağlaya gidiyor. Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri var. Sadece bir satır, esnaf ile ilgili geçmekte. O da şu ‘iş birliği yapılacaktır’. Sevgili esnafımız, sadece bu. Esnafımızın artık eve gidecek hali, çay ısmarlayacak parası yok” dedi. Serter, “Biz iktidar olduğumuzda Esnaf Bakanlığı kuracağız. Sevgili esnafım, oraya sen göğsünü aça aça geleceksin. Senin evin olacak. 26 maddede bir satırla geçmeyeceksin. 50 madden olacak. Faizlerini sileceğiz” diye konuştu.
TOKDEMİR: YARGI BAĞIMSIZLIĞININ OLMAMASI EN ÇOK TİCARETİ VE EKONOMİYİ ETKİLİYOR
İsmet Tokdemir, “2021 yılı için en riskli ülkelerin sıralandığı raporda, Türkiye ilk 10’da yer alıyor. Ülkemiz freni patlamış kamyon gibi yokuş ayağı gidiyor. Yargı bağımsızlığının olmaması en çok ticareti ve ekonomiyi etkiliyor. Bu, iktidarın son bütçesi olacaktır. Bu bütçede işsizler, gençler, kadınlar, engelliler, çiftçiler, öğrenci, EYT, memurun 3600 ek göstergesi yok. Millet yok. Yandaş var, çeteciler var, Londra’daki beşli çeteciler var” dedi.
POLAT: İHRACATTA ARTANLAR HEP HAMMADDE
Mahir Polat, “İhracatta kalkınma gerçekten güzel ama biz farklı anlıyoruz. İhracatçıların mektupları var. İhracat ile kalkınma. Evet ihracatımız arttı fakat riskli bir artış, nitelikli bir artış yok. Artanlar hep hammadde. Siz sadece tüccarların bakanı değilsiniz. Gümrük memurları ile ilgili 3600 konuşulmuyor. Şu an alınanlar geleceklerine yansımıyor” diye konuştu.
SERTER: ESNAFIN ÇAY ISMARLAYACAK PARASI YOK
Bedri Serter ise şöyle konuştu:
“Ticaret Bakanlığı’nın olmayan 2022 bütçesini değerlendireceğiz. Sizin 7 aylık yaptığınız çalışmaları yakından izliyoruz. Bakanlığa gittikten sonra esnafı unutmuş vaziyettesiniz. Esnafımız kan kusup kızılcık şerbeti içen bir kitleye sahiptir. Artık evine ağlaya ağlaya gidiyor. Ticaret Bakanlığı’nın görev ve yetkileri var. Sadece bir satır, esnaf ile ilgili geçmekte. O da şu ‘iş birliği yapılacaktır’. Sevgili esnafımız, sadece bu. Esnafımızın artık eve gidecek hali, çay ısmarlayacak parası yok. Esnafımızın küçücük bir dükkanı vardır, hayatını idame ettirmeye çalışır. Yüzde 60 esnafımız batmış vaziyette. BAĞ-KUR’unu ödeyemiyor, vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Artık üç harfliler buzdolabı satıyor, baston bile satıyor. Esnafa ne kaldı ki? Biz iktidar olduğumuzda Esnaf Bakanlığı kuracağız. Sevgili esnafım, oraya sen göğsünü aça aça geleceksin. Senin evin olacak. 26 maddede bir satırla geçmeyeceksin. 50 madden olacak. Faizlerini sileceğiz. Uzun vadeye yayacağız. Size kredi oluşturacağız. Sermayeni oluşturacağız.”
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