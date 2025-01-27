'Etkileşim için erken doğum yaptırıldı' iddiası... Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:58

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:58

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir özel hastanede görevli hekimin sosyal medyada gündeme getirdiği iddialar üzerine, söz konusu hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. Emrah Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ergun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bir doktor sırf TikTok’ta etkileşim için gebeleri erken sezaryene aldı, başhekimlikle yönetim buna seyirci kaldı. Bu tip hastaneler asıl vurgunu diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla vuruyor nakil ayağına neler dönüyor” diye yazmıştı.