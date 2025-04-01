Ev hapsi verilen fenomen Elif Uluğ ilk kez konuştu: 'İçeride insani koşullar yok...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:22

Şafak operasyonu ve polis ablukası ile 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde eylemler düzenlendi. Başta Saraçhane olmak üzere ülkenin birçok yerinde yüzbinlerce kişi tutuklama kararını protesto etti. Eylemlerde toplam 1900'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 280'i aşkın kişi ise tutuklandı.

ÇOCUKLAR, GENÇLER, İÇERİDE...

Tutuklananların çoğunluğunu ise gençler oluşturdu. Yaşları 18'den başlayan çoğu gencin hapse atılması, tüm Türkiye'nin tepkisini çekti.

ELİF ULUĞ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gözaltına alınan isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Elif Uluğ olmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için öğrenciler Şişli'de Cevahir AVM önünde bir araya gelmişti.

Polis ablukası ile karşılaşan öğrenciler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında Elif Uluğ'un da olduğu ortaya çıkmıştı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Sosyal medya fenomeni Elif Uluğ için ev hapsi kararı verilmişti.

"İÇERİDE İNSANİ KOŞULLAR YOK"

Yaşananlar sonrası bir video paylaşan Uluğ yaşadıklarına dair ilk kez konuştu.

Uluğ, "Teyitsiz yürüyüşlere katılmayın, içerde insani koşullar yok. Hiçbirinizin bunu yaşamasını istemiyorum" dedi.