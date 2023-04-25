EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi Cumhuriyet'e anlattı: 'Bakan en geç mayıs ayında diyor, bu rakamlarla mümkün değil'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 16:03

Güncelleme: 25.04.2023 - 16:31

Milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili son aşamaya gelindi. EYT Yasası'nın 3 Mart günü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, EYT'liler SGK ve e-Devlet aracılığı ile başvurularını yapmışlardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin nisan ayında ilk maaşlarını alacaklarını açıklamıştı. Nisan ayının bitmesine beş gün kala EYT'lilerin büyük çoğunluğu hâlâ maaş alamadı. Bunun yanında SGK ve E-devlet üzerinden başvuru yapan EYT'lilerin bir kısmının başvurusu da hala onaylanmadı.

Konuya ilişkin, Cumhuriyet TV'ye konuşan EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, "Bakan en geç Mayıs ayında diyor, bu rakamlarla mümkün değil" dedi.

''EYT'LİLER MAĞDUR EDİLDİ''

Bakan Bilgin'in konuya dair sözlerini anımsatan Lastikçi, "Şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişinin EYT için başvurduğunu sayın bakanın açıklamalarıyla biliyoruz. Sayın bakanı nisan ayında maaşların alınacağını söylemişti. Ancak SGK her ay 35-40 bin kişiyi emekli eden bir kurum, bir anda 2 milyon kişinin başvuru yapması hem SGK personellerinin yetersiz kalması hem de sistemin ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle yığılma yaşandı. Bununla ilgili kurumun önlem alması gerekiyordu. EYT'liler bu açıdan da mağdur edildi" ifadelerini kullandı.

SGK'YE AKIN ETTİLER

Yaşanan aksaklığın hem SGK çalışanlarını hem de EYT'lileri mağdur ettiğini belirten Lastikçi, "Maaşını almış olanlar var, yalnız büyük bir kısım henüz maaş almadı. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından, o bölgelerde yaşayan EYT'li arkadaşlarımız da mağdur oldu. Borçlanan, kredi çeken arkadaşlarımız var, kredi borcu ödeme zamanları geldi ama maaşları gelmedi. E-Devlet'ten başvuru yapanlar, başvurularını kontrol ettiklerinde ekranda 'beklemede' yazısını görüyorlar. Bu sebeple başvuru yapan kişiler SGK'ye akın etmeye başladı, işlemin neden yürümediğini sordu. SGK çalışanları ise arkadaşlarımıza masada yığılan dosyaları gösteriyor. Kurum çalışanları ile EYT'liler karşı karşıya bırakıldı. Her iki taraf da mağdur ediliyor, sistemim yetersizliğini anlıyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

BAKAN BİLGİN BU KEZ DE MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

EYT Federasyonu'nun, Çalışma Bakanlığı'na sosyal medyadan çağrı yaptığını belirten Lastikçi, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu. Bayram da geldi, maaşını alamayan arkadaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayamadı. En düşük emekli maaşı tüm başvuranların hesaplarına yatsın, sistemden onaylandığı zaman ekranda görünen maaşlara göre bu ödeme yapılabilirdi. Çözüm odaklı olunabilirdi. Başvuru süreçlerinin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor. En son sayın bakan 'En geç mayıs ayında' dedi ancak bu rakamlarla mümkün değil" dedi.

HEM MUHALEFETE HEM İKTİDARA MESAJ

EYT Yasası'nın seçim yatırımı haline getirildiğinin altını çizen Lastikçi sözlerini şöyle sonlandırdı:

"EYT tam çıkmadı, yarım bırakıldı. Yeni yasa yeni mağduriyetler yarattı. Bizim mücadelemiz hala devam ediyor. 5 bin prim ve 3600 kısmi emeklilik haklarımız verilmedi. Toplumda sorun çözüldü gibi bir algı oluşmasın. Çok ciddi bir çalışma yaptık, hep 'seçim yatırımı yapmayın hemen çıkarın' dedik ama EYT Yasası seçim öncesine getirildi. Sayın bakan aksini söylese de her şey ortada. İktidara sahip olanlar ve iktidara talip olanlar var. Seçime kadar çıkmasını umuyoruz tabi ama iktidara talip olanlara da bu anlamda mesajımızı veriyoruz."