Eyüpsultan’da belediye başkanlığını kıl payı yitiren Emel Bilenoğlu: Önce 2023

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

CHP 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da tek kadın adayı gösterdi. O isim de Eyüpsultan Belediye başkan adayı, siyasetçi ve iş insanı Emel Bilenoğlu oldu. Eyüpsultan’da kadın adayın başarılı olamayacağı düşüncelerine rağmen Bilenoğlu yüzde 47.4 oy alarak CHP oylarını Eyüpsultan’da rekor seviye çıkardı. Bilenoğlu, başarılı seçim çalışmasını Cumhuriyet’e anlattı.

‘HER BİRİ KOMŞUM’

Seçim sürecine başladığı ilk günden itibaren, “Kadından olmaz, Eyüpsultan’da kadın hiç olmaz” gibi bir siyaset anlayışının içinde kendini bulduğunu söyleyen Bilenoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Eyüpsultan ve İstanbul’da, CHP’nin adaylaştırdığı tek kadın olunca durum daha da değişiyor. Kadın olmaz denilen Eyüpsultan’da kadınlar size kapılarını açıyor, kucaklıyor, sizi sırdaşı yapıyor, neşesini ve derdini sizinle paylaşıyor. İlk başlarda biraz şaşkın ve çekimser yaklaştılar. Bu sarılma bizi yüzde 47.4 oranında Eyüpsultanlıyla sandıkta buluşturdu, ama benim için onlar rakam değil, neredeyse her birinin adını bildiğim komşularım, büyük ailem. Tabii ki benim en kuvvetli zeminim CHP’nin köklerinden aldığım güçtü bu süreçte.”

‘VEFA BORCU VAR’

“İçinde bulunduğumuz siyasi iklim, ekonomik koşullar ve yaşanan süreç söz konusu olunca çalışmaları devam ettirmemek mümkün değil” diyen Bilenoğlu, “2019 seçim çalışmalarında dokunduğumuz insanlara olan vefa borcumuzu da ödemek için adaylık süreci bittiğinde kendi hayatımıza dönmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Siyasette adaylıklar, makamlar kimsenin kendi isteği çerçevesinde değildir. Mevcut konjonktür, halkın teveccühü ve bağlı bulunduğunuz kurumlar sizleri oralara taşır” dedi.

Bilenoğlu, şöyle devam etti: “Son üç yıldır ‘aday olduktan sonra yapılması gerekenler sürecini’ yaşıyorum. Yerel seçimler bittikten iki gün sonra sahaya döndüm. Üç senede binlerce ev ve esnaf ziyareti yaptım, çağıran herkese koşarak gittim. Ne mutlu ki şimdi Eyüpsultan’da kocaman bir aile olmayı başardık”

(Bilenoğlu, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 47.4 oy aldı. Seçimi yüzde iki oy farkıyla AKP’nin adayı kazandı.)

‘İHANET EDENLERDEN TÜRKİYE’Yİ ALACAĞIZ’

Bilenoğlu, “Siyasette amaç halka hizmet etmektir” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Siyaset, halka yapılması beklenen hizmetleri siyasi iktidar uğruna engellemeye çalışmak değildir. Hatırlayınız, iktidar partisi ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ demişti. Şu anda da İstanbul’a hizmet kalitesinde engelleme yaparak ihanet ediyorlar. İstanbul’a ihanet ettiler, İstanbul’u kaybettiler. Türkiye’ye ihanet ediyorlar, emin olun ki 2023’te Türkiye’yi de alacağız.”

‘KAFTANCIOĞLU KARARI VİCDANA UYGUN DEĞİL’

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen cezayı değerlendiren Bilenoğlu, “Canan başkan Türkiye’deki kadın profilini duruşuyla, direnciyle, yapmakta olduğu siyasetiyle olduğu noktadan bambaşka bir yere görürdü. Canan başkana ve düşüncelerini paylaşmaktan yargılanan her kim varsa onlar için verilen kararların hukuka ve vicdana uygun olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.