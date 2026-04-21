Faaliyet raporunda çarpıcı ayrıntılar: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehri satıyor!

Haber: Gülnur Saydam

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Faaliyet Raporu, bir yerel yönetim bilançosundan çok, derinleşen bir mali krizin itirafnamesi gibi. Rakamlar açık. Belediye yönetimi, borç ve faiz kıskacında sıkışmış durumda. Çıkış yolu olarak ise kentin arazilerini elden çıkarmayı seçiyor.

56,7 milyar TL’lik devasa arsa varlığına rağmen kasasında nakit bulamayan belediye, hedeflediği satışın üçte birini bile gerçekleştiremedi. Satılamayan arsalar, alınan krediler ve büyüyen borç yükü…

MİLYARLAR FAİZE AKIYOR

Cumhuriyet’e konuşan CHP Gaziantep Meclis Üyesi Uğur Kalkan; ‘2025 yılında ödenen 1,49 milyar TL faiz. Bu rakam, Gaziantep halkına hizmet olarak dönmesi gereken kaynakların bankalara aktarıldığını açıkça gösteriyor.’ dedi.

Kalkan sözlerine şöyle devam etti;

"Toplam 24,3 milyar TL’lik harcama içinde temsil ve organizasyon giderleri öne çıkarken, 9,44 milyar TL’lik yatırım bütçesinin büyük ölçüde borçlanma ve varlık satışıyla finanse edilmesi, mali yapının kırılganlığını derinleştiriyor."

GÖLGE BÜTÇE İDDİASI

“Sermaye transferleri” kalemindeki yüzde 246’lık sapma ise başka bir tartışmayı büyütüyor. Belediyeye bağlı şirketlere aktarılan milyarlarca liranın, kamuoyundan gizlenen bir “gölge bütçeyi” ayakta tutmak için kullanıldığı iddiaları giderek güçleniyor.

DEPREM ARAZİLERİ BİLE SATIŞTA

Raporun kendi satırları bile tabloyu gizleyemiyor diyen CHP'li Kalkan; "Kamu yararı için kullanılmak üzere devredilen bu alanların satışa çıkarılması, 'kamu kaynağı yönetimi' açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor" ifadelerini kullandı.