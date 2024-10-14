Ümit Özdağ, Fatma Şahin'e söylediklerini anlattı: 'Yüzü bembeyaz oldu'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 22:42

Güncelleme: 14.10.2024 - 22:46

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi lideri Özdağ, AKP'li Fatma Şahin ile bir konuşmasını anlattı.

Özdağ, "Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken 'Fatma hanım, biz iktidara geldiğimiz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız' dedim. Yüzü bembeyaz oldu. 'Ne yaptığınızı biliyorsunuz ve onun için korktunuz' diye devam ettim. Cevap vermedi" dedi.

Şahin'e eleştirilerini sürdüren Özdağ, şu ifadeleri paylaştı:

"Gaziantep çok talihsiz bir şehir. Bir yandan yıllardır Suriyeli sığınmacıların sessiz işgali altında inliyor diğer yandan ise gözünün içine baka baka sömürülüyor.

Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken “Fatma hanım, biz iktidara geldiniz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız” dedim. Yüzü bembeyaz oldu. “Ne yaptığınızı biliyorsunuz ve onun için korktunuz” diye devam ettim. Cevap vermedi.

Evet, kendilerinden olmayan herkese 3. Sınıf insan muamelesi yapmayı alışkanlık haline getirdiler.

İktidara oy vermeyenler Titanik’in 3.sınıf yolcuları gibi. Üst güverte Sefa sürenler gemi batarken kaçacak, geriye kalanlar ise gemi batmasın diye çalışacak.

Biz Bandırma Vapuru’ndan buyana deneyimliyiz. Siz kaçarsınız, biz gemiyi yüzdürürüz. Ama nereye giderseniz gidin Türk adaleti sizi kaçtığınız yer de bulur."