Ümit Özdağ, Fatma Şahin'e söylediklerini anlattı: 'Yüzü bembeyaz oldu'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, "Fatma hanım, biz iktidara geldiğimiz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız" dediğini aktardı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi lideri Özdağ, AKP'li Fatma Şahin ile bir konuşmasını anlattı.
Özdağ, "Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken 'Fatma hanım, biz iktidara geldiğimiz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız' dedim. Yüzü bembeyaz oldu. 'Ne yaptığınızı biliyorsunuz ve onun için korktunuz' diye devam ettim. Cevap vermedi" dedi.
Şahin'e eleştirilerini sürdüren Özdağ, şu ifadeleri paylaştı:
"Gaziantep çok talihsiz bir şehir. Bir yandan yıllardır Suriyeli sığınmacıların sessiz işgali altında inliyor diğer yandan ise gözünün içine baka baka sömürülüyor.
Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken “Fatma hanım, biz iktidara geldiniz zaman sizin bize yaptıklarınızın aynısını size yapacağız” dedim. Yüzü bembeyaz oldu. “Ne yaptığınızı biliyorsunuz ve onun için korktunuz” diye devam ettim. Cevap vermedi.
Evet, kendilerinden olmayan herkese 3. Sınıf insan muamelesi yapmayı alışkanlık haline getirdiler.
İktidara oy vermeyenler Titanik’in 3.sınıf yolcuları gibi. Üst güverte Sefa sürenler gemi batarken kaçacak, geriye kalanlar ise gemi batmasın diye çalışacak.
Biz Bandırma Vapuru’ndan buyana deneyimliyiz. Siz kaçarsınız, biz gemiyi yüzdürürüz. Ama nereye giderseniz gidin Türk adaleti sizi kaçtığınız yer de bulur."
Gaziantep çok talihsiz bir şehir. Bir yandan yıllardır Suriyeli sığınmacıların sessiz işgali altında inliyor diğer yandan ise gözünün içine baka baka sömürülüyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 14, 2024
Fatma Şahin’e bir gün THY otobüsü içinde uçağa giderken “Fatma hanım, biz iktidara geldiniz zaman sizin bize… https://t.co/GkFsCwDmYK
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Daron Acemoğlu'na 'Nobel'
- İzlanda maçı için resmi açıklama!
- İptal olsa da iade yok!
- Çikolatalarda 'cinsel haplarda' kullanılan madde çıktı!
- Emekli maaşı ne kadar olacak?
- 'Misillemenin arkasında istihbarat olacak'
- 3. Lig'de ortalığı birbirine kattı!
- 'Arkadaşlarını satarak AK Parti'ye yamanmış'
- Nevzat'ın Narin ile son görüntüsü ortaya çıktı
- Cem Küçük'ten 'tağşiş listesi' için yeni iddia