Fahretin Altun 'Kültürel hegemonyanız da bitecek...' demişti: İşte AKP'nin son 4 ayda getirdiği yasaklar

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:57

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Müzik grupları ve sanatçılar yasak kararına tepki gösterirken yazar Serhat Halis, festivalin iptalinden sonra sosyal medya hesabından son 4 ayda AKP'nin getirdiği yasakları paylaştı.

"Hatırlanacağı üzere 2018’de Fahrettin Altun, 'Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek...' demişti" ifadelerini kullanan Halis, "Şimdi aşağıda sıralı şekilde göreceğiniz festival ve konser yasakları, bu lafın pratikteki yansıması" diyerek son 4 aydaki yasak listesini paylaştı.

1- Hatırlanacağı üzere 2018’de Fahrettin Altun, “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek...” demişti. Şimdi aşağıda sıralı şekilde göreceğiniz festival ve konser yasakları, bu lafın pratikteki yansıması. İşte son 4 ayın yasak listesi: — Serhat Halis (@Serhat_Halis) August 12, 2022

Halis'in yaptığı paylaşımlar şöyle:

1- Hatırlanacağı üzere 2018’de Fahrettin Altun, “Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek...” demişti. Şimdi aşağıda sıralı şekilde göreceğiniz festival ve konser yasakları, bu lafın pratikteki yansıması. İşte son 4 ayın yasak listesi:

2- Eskişehir’de 12-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak “Anadolu Fest” yasaklandı.

3- Niyazi Koyuncu’nun 25 Mayıs’ta gerçekleştireceği konser, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi.

4- Apolas Lermi'nin 29 Mayıs’ta düzenleyeceği Denizli konseri iptal edildi. Lermi’nin 11 Haziran Bostancı konseri de yasaklandı.

5- “Başkent Kültür Yolu Festivali”nde 11 Haziran’da sahne alacak olan Ara Malikian’ın konseri yasaklandı.

6- Zonguldak'ta 28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kozlu Müzik Festivali” iptal edildi.

7- Dersim-Tunceli’de, 21-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Munzur Kültür ve Doğa Festivali” iptal edildi.

8- Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen “Kazdağı Ekoloji Festivali”, iptal edildi.

9- “Başkent Kültür Yolu Festivali”nde sahne alacak Güney Koreli müzisyen Mirae’nın konseri 'eşcinselliği yaymayı misyon edinmiş' bir grup olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

10- “ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği” iptal edildi.

11- Aynur Doğan'ın Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştireceği konserleri iptal edildi.

12- 17-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan ve 2005 yılından beri düzenlenen “Zeytinli Rock Festivali”nin iptal edildi.

13- Gökçeada'da 15 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanan Meryem Ana Panayırı iptal edildi.

14- Muş'ta gerçekleşecek olan "Metin&Kemal Kahraman" konseri, 16 Mayıs tarihinde yasaklandı.