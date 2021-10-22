Fahrettin Altun: Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız

22 Ekim 2021 Cuma, 15:06

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"nda konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hem içeride hem dışarıda bir "hakikat mücadelesi" verdiklerini belirten Altun, "Karşımızda, hakikati anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye, önemsizleştirmeye, toplumları kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan kelimenin tam anlamıyla bir yalan endüstrisi var" iddiasında bulunup şöyle devam etti:

"Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler’ veya ‘kurgulanmış içerikler’ üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine sıkıştırmaya, mahkum etmeye çalışıyor. Açıkça ifade etmek gerekirse, biz yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenliğimizin bir mütemmim cüzü olarak görüyoruz ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Öte yandan dezenformasyonun yalnızca sosyal medya mecralarında değil, aynı zamanda geleneksel medya mecralarında da olduğunu görüyoruz. Buralarda da zaman zaman toplumların reflekslerini test eden, fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen yayınlar yapabiliyorlar. Burada özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız."

"5. KOL FAALİYETLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarını hedef alan Fahrettin Altun, "yabancı güçler tarafından fonlanıp, etki ajanlığı yaptığını" iddia ettiği sözkonusu kuruluşlarla ilgili tüm tedbirleri almak zorunda olduklarını belirterek, "Bu doğrultuda Yüce Meclisimizin çatısı altında sürdürülen değerli çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Açık ve net bir biçimde vurgulamak istiyoruz ki kimsenin 'basın özgürlüğü' kisvesi altında, ülkemizde 5. kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından şu alıntıyı yaptı:

"Adaleti merkeze alan fakat küresel sistemin mevcut gerçekliğinden de kopmadan sorunların çözümüne yönelik yeni bir zihinsel çerçeve ortaya koymak durumundayız. Sonrasında kurumlarımızı ve kurallarımızı yeniden yapılandıracak bir sürece odaklanarak gerçekçi bir yol haritası belirlemeliyiz. Küresel barışı, istikrarı ve güvenliği sağlamak için küresel adaleti merkeze alarak sürdürülebilir bir yeniden yapılanma yol haritası çıkarmalıyız. Küresel siyasette nasıl adaleti savunuyorsak, dijitalleşme olgusunda da adaleti merkeze almak zorundayız."



