Faik Öztrak'tan 'mandacılık' tepkisi: 'Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir safsata uydurdular'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD’li Profesör Max Gillman’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a enflasyonla mücadele konusunda verdiği tavsiyeye ilişkin, “Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir safsata uydurdular. Kendilerini uyaran aklı başında ekonomistlerin ne mandacılığı ne de tetikçiliği kaldı. Yurtdışından safsatalarının reklamı için getirdikleri ekonomist ise Erdoğan'a IMF kapısını göstermiş” dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 29 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen “Pandemi Sonrası Dönemde Ekonomi Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler” zirvesine katılan Profesör Max Gillman’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği ekonomi tavsiyelerini değerlendirdi.
Gillman, Erdoğan’la yaptığı görüşmeye ilişkin, “Yükselen enflasyonu kontrol altına almaya çalışmak için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi aramaya kendisini teşvik ettim” dedi.
Öztrak ise şu paylaşımı yaptı:
“Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir safsata uydurdular. Kendilerini uyaran aklı başında ekonomistlerin ne mandacılığı ne de tetikçiliği kaldı. Yurtdışından safsatalarının reklamı için getirdikleri ekonomist ise Erdoğan'a IMF kapısını göstermiş.”
Nasreddin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir safsata uydurdular. Kendilerini uyaran aklı başında ekonomistlerin ne mandacılığı ne de tetikçiliği kaldı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) October 23, 2022
Yurtdışından safsatalarının reklam için getirdikleri ekonomist ise Erdoğan'a IMF kapısını göstermiş. https://t.co/xV5OWE3ICU
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