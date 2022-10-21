CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'kimyasal' iddiasıyla ilgili tepki: 'Mehmetçiğimizin sicili temizdir'

21 Ekim 2022 Cuma, 16:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını ve ilk incelemenin 26 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Demokrasimize, Anayasal hak ve özgürlüklerimize yönelik bu tehdide Anayasa Mahkemesi 'dur' demelidir. Anayasa Mahkemesi, varlık sebebi olan Anayasa'yı, temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini göstermelidir" dedi.

"MİLLİ PARAMIZ DEĞERİNİ YÜZDE 55 YİTİRİDİ"

Öztrak, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'e indirmesiyle ilgili de "Merkez Bankası'nın elinden faiz silahını aldıkları gün, tabela faizi yüzde 19'du. Bugün yüzde 10,5; ama o gün yüzde 19 olan enflasyon bugün yüzde 83. O gün 8 lira 60 kuruş olan dolar kuru, bugün 18 lira 60 kuruş. Milli paramız o günden bugüne dolar karşısında yüzde 55 değer yitirdi" diye konuştu.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti. Hatta o iddiayı gündeme taşıyan isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Bu konunun araştırılması için bir soru önergesi vereceğini söylemişti. O önerge verilecek mi? CHP bu iddialara nasıl bakıyor?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz."