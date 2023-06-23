Faillerin yüzde 90'ı erkekler

Yayınlanma: 23.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.06.2023 - 03:33

Rapora göre, 2007-2021 yılları arasında yardım hattına 28 bin 198 arama geldi. Rapora göre şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8’i kadın, şiddete maruz bırakılanların yüzde 73’ü evli, yüzde 12’si bekâr ve yüzde 7’si de boşanmış kişiler oldu. Aramalarda ise en çok sığınma evleri ile ilgili bilgi talep edildiği ortaya çıktı. Gelen aramaların analizine göre, faillerin yüzde 90’ı erkek. En çok sayıda çağrı, pandeminin başladığı ve eve kapanmaların yaşandığı 2020 yılında yapıldı.

(Canan Güllü)



Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Hiç görünmeyen COVID döneminin nasıl da şiddetin arttığı bir dönem olduğunu da tablosal olarak kanıtladık. Türkiye’de mayıs ayında 40 kadın katledildi. Bu cinayetler nafaka gibi haklara süre getirilmesinin konuşulduğu, aile kavramının kutsallaştırıldığı, kadın hakları üzerinden anayasa referandumuna gidilecek bir sürecin tartışıldığı dönemde oldu” ifadelerini kullandı.

Aramalarda en çok sığınma evleri ile ilgili talep gelmesine ilişkin konuşan Güllü, “Sığınma evleri korunabileceğiniz, yeniden istihdama atılarak bir yaşam kurabileceğiniz bir işlev taşımıyor” dedi.