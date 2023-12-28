Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile birlikte

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile ayrılan Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:28
Hazar Ergüçlü, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile birlikte
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda yönetmen Onur Ünlü ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Ardından Kutay Soyocak ile birlikteliği de kısa süre içinde sona erdi. Ergüçlü'nün yeni sevgilisi ise Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi DJ Artz olarak bilinen Efe Çelik oldu.

Hazar Ergüçlü, yeni sevgilisi Efe Çelik ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak ilişkilerini duyurdu. Asansörde çektikleri selfie pozunu takipçileriyle paylaşan Ergüçlü, bu yeni aşkını böylece ilan etti.


Hazar ergüçlü Farah Zeynep Abdullah DJ Artz

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