Fark 3 puanın üzerinde: İşte son İstanbul anketinin sonuçları

MetroPOLL Araştırma'nın İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu 43.5 puan ile AKP'nin adayı Murat Kurum'un 3.3 puan önünde yer aldı. Anketin sonuçlarına göre, İmamoğlu, AKP seçmeninin yüzde 6.1'inin, MHP seçmeninin ise 14.1'inin desteğini almış görünüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:57
Fark 3 puanın üzerinde: İşte son İstanbul anketinin sonuçları
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MetroPOLL Araştırma'nın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yarışı" anketinin sonucu sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ankette katılımcılara, '31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?' diye soruldu.

Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum 32.1 puan ile İmamoğlu'nu izledi. DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş 4.9 puan, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu 2.5 puan, Zafer Partisi adayı Aziz Karamahmutoğlu 2 puan ve Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz 1.8 puan aldığı görüldü.

Kararsız, cevapsız ve protesto oy oransal olarak dağıtıldığında adayların oy oranları şu şekilde açıklandı: 

Ekrem İmamoğlu: 43.5

Murat Kurum: 40.2

Meral Danış Beştaş: 6.1

Buğra Kavuncu: 3.1

Aziz Karamahmutoğlu: 2.5

Mehmet Altınöz: 2.3

Diğer: 2.3

Ankette adayların partilerin seçmenlerinden aldığı desteğe de yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu AKP seçmeninin yüzde 6.1'inin, MHP seçmeninin 14.1'inin, İYİ Parti seçmeninin 44.8'inin ve DEM Parti seçmeninin 31.5'inin desteğini aldı.

Murat Kurum ise CHP seçmeninin sadece 1.4'ünün, İYİ Parti seçmeninin 4.8'inin, DEM Parti seçmeninin 1.6'sının, MHP seçmeninin 67.4'ünün desteğine sahip olduğu kaydedildi.


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