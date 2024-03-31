Fatih 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Fatih'te seçimi kim kazandı? Fatih Belediye başkanı kim oldu?
Fatih seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Fatih'te hangi aday ne kadar oy aldı? Fatih Belediye başkanı kim oldu?
Fatih yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Mehmet Ergün Turan
CHP
Mahir Polat
İYİ Parti
Barbaros Hayrettin Mahiroğulları
Yeniden Refah
Halit Özkarataşlıoğlu
Zafer Partisi
Hande Karacasu
Saadet
Mehmet Yaroğlu
Memleket
Ayşegül Sevinmiş
Büyük Birlik
Eyüp Ertal
HÜDA PAR
Hasan Ece
DEVA Partisi
Müfide Boğazlıyanlıoğlu
FATİH'TE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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