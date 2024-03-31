Fatih 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Fatih'te seçimi kim kazandı? Fatih Belediye başkanı kim oldu?

Fatih seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Fatih'te hangi aday ne kadar oy aldı? Fatih Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:59
Fatih 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Fatih'te seçimi kim kazandı? Fatih Belediye başkanı kim oldu?
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Fatih yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Mehmet Ergün Turan

CHP

Mahir Polat

İYİ Parti

Barbaros Hayrettin Mahiroğulları

Yeniden Refah

Halit Özkarataşlıoğlu

Zafer Partisi

Hande Karacasu

Saadet

Mehmet Yaroğlu

Memleket

Ayşegül Sevinmiş

Büyük Birlik

Eyüp Ertal

HÜDA PAR

Hasan Ece

DEVA Partisi

Müfide Boğazlıyanlıoğlu

FATİH'TE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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