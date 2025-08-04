Fatih Altaylı açıkladı... CHP’nin ‘kilitli kasası’ndaki ankette AKP 21 puan geride!

Gazeteci Fatih Altaylı, “Yorumlayamıyor” adlı YouTube serisinde dikkat çeken bir kamuoyu araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi.

Altaylı, Cumhurbaşkanı'nın grev erteleme kararının hemen ardından imzalanan toplu iş sözleşmesinin, bu kez alışılmışın aksine herhangi bir tören düzenlenmeden gerçekleştirilmesine vurgu yaptı.

“AK Parti ve iktidar, bu kesimle uzlaşmak zorundaydı” diyen Altaylı, kamu çalışanlarının pazarlık gücünü kullanamadığını, bu yüzden de olması gerekenden daha zayıf bir anlaşmaya imza atıldığını savundu.

“ANKETİN ALT KIRILIMLARI HER ŞEYİ AÇIKLIYOR”

Altaylı, asıl önemli verilerin anketin genel sonuçlarında değil, alt kırılımlarında yer aldığını belirtti.

Altaylıi “Seçim anketlerinde herkes yalnızca partilerin oy oranlarına bakıyor. Ancak asıl sır, demografik kırılımlarda” diyerek analizine devam etti.

“GENÇ SEÇMEN CHP’Yİ TERCİH EDİYOR”

CHP'nin yaptırdığı ve Altaylı’nın incelediği ankete göre, 18-25 yaş arası genç seçmenler arasında CHP, AKP'ye 21 puan fark atıyor.

Altaylı, “AK Parti gençliğe sürekli mesaj veriyor ama yanlış mesajlarla yaklaşıyor, bu yüzden fark kapanmıyor” ifadelerini kullandı.

“AKP SADECE BİR YAŞ GRUBUNDA ÖNDE”

Altaylı’nın aktardığına göre, AKP yalnızca 25-45 yaş arası seçmen grubunda CHP’nin önüne geçebiliyor. Bu grupta AKP'nin 9 puanlık üstünlüğü bulunduğunu kaydeden Altaylı, bu seçmenlerin büyük kısmının kamu çalışanı olduğunu söyledi.

“AKP döneminde işe alınmış ve işlerini kaybetme korkusuyla oy kullananlar bu grubu oluşturuyor” dedi.

“SENDİKALAR BU GÜCÜN FARKINDA DEĞİL”

Toplu sözleşme sürecinde pazarlık eden sendikaların, ellerindeki gücün farkında olmadığını söyleyen Altaylı, “Bu anket verileri sendikalar için yol gösterici olmalı. Pazarlık gücü yüksek ama bu güç yeterince kullanılmadı” diyerek sendikalara çağrıda bulundu.

“55 YAŞ ÜSTÜ SEÇMENDE DE CHP ÖNDE”

Altaylı ayrıca, kamuoyundaki genel kanının aksine 55 yaş üstü seçmen grubunda da CHP’nin AKP’nin önünde olduğunu belirtti. “Sokak röportajlarında gördüğünüz telefon soran amcalara aldanmayın. CHP burada da 9 puan önde” dedi.

52 İLDE 10 BİN 532 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

CHP tarafından yaptırılan anketin 52 il, 650 ilçe ve toplam 10 bin 532 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildiği bilgisi de Altaylı’nın paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı.