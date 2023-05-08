Fatih Altaylı 'Tahminden öte biliyorum' diye yazdı: 'Bir sonraki seçimin iki başbakan adayı...'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:42

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırı siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Bozkurt işareti yapan şahıslar tarafından yapılan saldırıda çocukların da dahil olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gözaltıların olduğunu söyledi.

ALTAYLI: "ERDOĞAN'IN YARATTIĞI RÜZGARDAN DAHA GÜÇLÜ..."

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da söz konusu saldırıyı köşesine taşıdı.

İmamoğlu'na düzenlenen saldırının kendisini şaşırtmadığını belirten Altatlı, "Erzurum’daki saldırı ne beklenmedikti ne umulmadık… Ama bu kez gerçekten bu saldırı 'Erzurum halkına mal edilemez'. Erzurum halkı bu açık tahrike katre destek vermedi. 50-60 bilemedin 100 kişilik bir serseri grubunun saldırısı olarak kaldı. Kimse bu kopuk takımına uymadı. Kimse gerginliği tırmandıramadı. Erzurum halkı bu 'tahrik' sınavından oldukça başarıyla çıktı" diye yazdı.

"BU SEÇİM DÖNEMİ İKİ LİDER DOĞURUYOR"

"Bu seçim dönemi iki lider doğuruyor. Bunlardan biri hiç kuşkusuz Ekrem İmamoğlu" diyen Altaylı, "Daha önce yazmıştım. İmamoğlu ve Yavaş, henüz daha seçim ortamına girilmemişken bile, gittikleri tüm illerde büyük rüzgar estiriyorlardı. Özellikle Ekrem İmamoğlu tam bir “rock star” gibi dolaşıyordu gittiği illerin sokaklarında" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YARATTIĞI RÜZGARDAN DAHA GÜÇLÜ..."

İki isme dikkat çeken Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Mansur Yavaş, ağırbaşlı, sakin, bilge tavrı ile saygı uyandırmaya devam ederken, Ekrem İmamoğlu “yeni bir lider” olarak yıldızını iyiden iyiye parlattı. Ekrem Bey, 1990’ların sonundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı rüzgardan çok daha güçlü bir rüzgarı arkasına almış görünüyor.

Miting meydanlarında da hızla pişiyor, hitabet gücünü yükseltiyor, sertleşen siyasetin içine espri, eğlence unsurları katıyor, siyasi rakipleri ile dalga geçiyor, üstelik de bunu promptersız, doğaçlama biçimde yapıyor. Gerginlik siyasetinden bıkanlara “etkin ama neşeli” siyaseti gösteriyor.

Diğer lider adayı ise tartışmasız biçimde Sinan Oğan.

Oğan, ağırbaşlı, ağzından çıkanı kulağı duyan ve gereksiz büyük laflardansa, içi dolu olmaya aday makul cümlelerde milliyetçi siyaset yapılabileceğini gösteriyor. Çok konuşmuyor, boş konuşmuyor, her tuzum var diyene hıyarı alıp koşmadan varlık göstermeyi başarıyor.

Adayı olduğu ittifaka rağmen, marjinalliğe kaymadan, uç söylemlerden medet ummadan, herkesin dinleyebileceği bir tonda “makuliyet” dersi veriyor. Bu yüzden de “yeni milliyetçiliğin” sözcüsü olarak her yere gidiyor, her yerde dinleniyor. Bu yüzden de en geride başladığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında artık 4. sırada değil. Çünkü çok konuştukça batmaktansa, öz konuştukça yükseliyor."

'BİR SONRAKİ SEÇİMİN İKİ BAŞBAKAN ADAYI...'

"Bu seçimin sonucu ne olur bilmiyorum. Daha doğrusu tahmin ediyorum da, bu yazının konusu değil. Ama bir şeyi tahminden öte biliyorum" diyen Altaylı, "Herkes sözünde durursa, bu iki isim, Ekrem İmamoğlu ve Sinan Oğan bir sonraki seçimin muhtemel Başbakan adaylarıdır" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, sözlerini şöyle noktaladı:

"İkisinin de aynı gün, taşlanması büyük ihtimalle bu nedenledir. Önümüzdeki 4 yıl içinde mevcut iktidarın bu kişilere rakip olabilecek bir adayı ancak Savunma Sanayii içinden çıkarabileceğini zannediyorum."