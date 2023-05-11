Fatih Altaylı'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a: 'Bu edepsiz özgüvenin arkasında ne veya kim var?'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:04

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:04

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor.

Çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a, son tepki de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Gençler Bakan Koca'ya, Kızılay'ın kan satmasına yönelik tepkileri hatırlatarak bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

"BİR KİŞİNİN BİLE KAN VERMESİNİ ETKİLİYORSAK..."

Bakan Koca “Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu” diye konuştu.

FATİH ALTAYLI'DAN KINIK'A: 'KİME GÜVENİYORSUN?'

Koca'nın ifadeleri sosyal medyada gündem olurken; gazeteci Fatih Altaylı da söz konusu açıklamayı Twitter hesabından alıntılayarak, Kızılay Başkanı Kınık'a seslendi.

Altaylı, "Duyuyor musun Kerem Kınık Efendi. Sağlık Bakanı sana söylüyor. Adamsan istifa et diyor. Ama sen ne onu, ne de başkalarını umursuyorsun. Kime güveniyorsun, kim koruyor, bu umursamazlığın, bu mesnetsiz ve hatta edepsiz özgüvenin arkasına ne veya kim var çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.