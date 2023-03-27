Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'nin o açıklamalarına tepki: 'Bu sözlerin orijinal sahibi varken, siz ancak çakması olursunuz'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:41

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:43

Seçimlere sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istemesine ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler sürüyor.

İnce son olarak, 100 bin imzayı toplamasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla gündeme geldi.

"BOĞAZ’DA VİSKİSİNİ YUDUMLARKEN MEMLEKETE YOL GÖSTERENLER..."

Konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlayan İnce, "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…" ifadelerini kullandı.

"ORİJİNAL SAHİBI VARKEN, SİZ ANCAK ÇAKMASI OLURSUNUZ"

Söz konusu sözlere bir tepki de son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi.

"Bu kafa ile hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem Bey" diyen Altaylı, "Bu sözlerin orijinal sahibi varken, siz ancak çakması olursunuz. Aklı başında herkes eski bir orijinali, yeni görünümlü bir çakmaya tercih eder" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

Canı çeken, memlekete borcunu bu yolla ödeyebileceğine inanan, kendini o makama layık gören, "Ben bu işi herkesten iyi yaparım" diyen ya da bambaşka amaçları olan herkesin aday olma hakkına sahip olduğunu düşünürüm.

Ama dünden beri bir kişinin, tek bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini düşünüyorum.

O kişi, dün “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” cümlesini kuran kişi.

Bu sözleri söyleyen yeni bir zatı muhtereme Türkiye’nin hiç ama hiç ihtiyacı yok.

Türkiye zaten bu cümleleri bize ezberleten bir anlayış tarafından yıllardır yönetiliyor.

“Yalıda viski yudumlayanlar” metaforundan bana artık bıkkınlık geldi.

“Sözde sanatçı” ayıbı ise can sıkacak kadar çok tekrarlandı.

Bu Cumhuriyeti kuran anlayışın toplumun en tepesine koyduğu sanatçıyı “sözde” diye aşağılayan birinin, yalan muhalifliğine ve anlamsız adaylığına hiç ama hiç ihtiyacı yok bu ülkenin.

Bu ülke için iki kelam edeni sırça köşkte oturmakla suçlama ayıbının yeni suç ortaklarını aramıyoruz. Tam aksine köşkte hem de sırça köşkte oturduğu yani keyfi yerinde olduğu halde ülkesi için dertlenene saygı duyacak birine ihtiyacı var bu ülkenin.

Bu kafa ile hiç ama hiç yeni değilsiniz Muharrem Bey.

Bu sözlerin orijinal sahibi varken, siz ancak çakması olursunuz.

Aklı başında herkes eski bir orijinali, yeni görünümlü bir çakmaya tercih eder.

Bilesiniz.

Tabii amacınız yıpranmış orijinale yeniden değer kazandırmak değilse…