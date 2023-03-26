Muharrem İnce’ye tepki: İkinci RTE vakası

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları “sözde sanatçı”, “sırça köşklerinde oturanlar”, ‘boğazda viski yudumlayanlar’, diye hedef almasına sanatçılar tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 23:08
Muharrem İnce’ye tepki: İkinci RTE vakası
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini eleştiren sanatçıları hedef almasına tepki geldi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın. Kore de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza var” ifadelerini kullandı.

Yazar Ahmet Ümit de “Sanatçılar ülkenin turnusol kâğıdıdır, hangi siyasetçi onlara hakaret ederse bilin ki tarihin çöplüğündeki yerini hazırlıyordur” derken sanatçı Aylin Aslım “Kapat gözlerini, bak kim konuşuyor” ifadelerini kullandı.


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