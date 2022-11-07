Fatih Erbakan'dan 'kongre' açıklaması: Türk siyasi tarihinde görülmemiş olay
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'ne 65 bine yakın kişinin katıldığını söyledi. Erbakan, "Kongreye gelen otobüs ve binek araçları hesaplayınca 65 bine yakın bir rakamın olduğunu açık şekilde görüyoruz. Bu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir olaydır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, "ikinci şahlanışları" olarak değerlendirdikleri dünkü kongreye yoğun katılım olduğunu belirtti.
Kongreye katılan tüm partililere teşekkür eden Erbakan, "Kongreye gelen otobüs ve binek araçları hesaplayınca 65 bine yakın bir rakamın olduğunu açık şekilde görüyoruz. Bu, Türk siyasi tarihinde görülmemiş bir olaydır. İlk kongremize 40 binin üzerinde insan katılmıştı" dedi.
Erbakan, partisinin kurulduktan 11 ay sonra büyük kongre yaptığını ve her geçen gün daha da güçlendiklerini söyledi.
"BARAJ PROBLEMİMİZ YOK"
Yeniden Refah Partisi'nin baraj problemi olmadığını, tek başına seçimlere girerek Türk siyasetinde belirleyici parti olacağını savunan Erbakan, şunları kaydetti:
"Hep söylemişizdir. Bizim birinci şahlanışımız 17 Kasım 2019'da yaptığımız kongreydi. İkinci şahlanışımızı da dün aynı salonda bu sefer daha da yüksek katılımla, 65 bin kişiyle gerçekleştirdik. İnşallah üçüncü şahlanışımızı da milletvekili seçimlerinde yapacağız. Dün yaptığımız kongremiz seçimlerde yapacağımızı ifade ettiğimiz şahlanışımızın ayak sesleri, öncüsü, habercisi, müjdecisidir."
Erbakan, ayrıca partisinin Ankara'daki 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönerken Nevşehir'de otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan partililer ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.
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