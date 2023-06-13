Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na 'pişkin' dedi, sosyal medyada tepki yağdı
CHP lideri Kılıçdaroğlu için canlı yayında "Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" sözlerini kullanan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok isim, Portakal'ın söz konusu ifadelerini 'kaba' bulduğunu ve gazetecilik sınırlarını aştığını savundu.
Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ortaya çıkan tablo ağır bir yenilgi değildir. Sizin de ağır yenilgi demenizi doğru bulmam" sözlerini eleştirirken "pişkin" ifadesini kullandı.
Sözcü TV'de ana haberi sunan Portakal, "Biz sizin askeriniz değiliz ki, biz böyle yandan fondaş falan da değiliz. Siz kime böyle doğru bulmazsınız doğru bulursunuz, onun yetkisi sizde değil. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz" dedi.
Portakal ayrıca seçimde değişim istediği için Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini ancak şu anda o koltukta oturmaması için bir yurttaş olarak mücadele edeceğini ifade etti.
O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
Portakal'ın sözlerinin gazetecilik sınırlarını aştığını savunan, aralarında gazetecilerin de olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptıkları paylaşımlarla Portakal'a tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları...
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