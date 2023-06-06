Fatih Portakal o 'ihtimali' anlattı: 'İmamoğlu bayrak açabilir'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 09:15

Güncelleme: 06.06.2023 - 09:20

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı. Resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından eleştiri oklarının bir bölümü muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'değişim' vurgusu çok konuşuldu.

PORTAKAL KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

İmamoğlu'nun partide genel başkanlık için aday olacağı iddiaları da ortaya atılırken, Sözcü TV'de Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, konuyla ilgili kendindeki kulis bilgilerini paylaştı.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki baba-oğul ilişkisinin bittiğini söyleyen Portakal şunları söyledi:

"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış artık. Baba-oğul ilişkisi sona erdi. Ekim ayında bir Kurultay ve bekleniyor. İmamoğlu bayrak açabilir. Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir. Ancak Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal. Partisinde bir devrimi gerçekleştirebilir mi? Örgütü eline almış bir genel başkandan söz ediyoruz."

"BİR DİĞER İHTİMAL DE..."

"Diğer ihtimal İmamoğlu’nun parti kurma çalışması. Bunun hesabının yapıldığı söyleniyor" diyen Portakal, "Siz seçimlere katılıp, ‘Yıllardır bu koltukta oturuyor’ diye suçladığınız kişiyi gönderemiyorsunuz, kazanamıyorsunuz CHP’nin koltuğunda oturmaya devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Portakal şöyle devam etti:

"Size umut bağlamış insanlardan özür bile dilemiyorsunuz insanlardan 'Sizi yüz üstü bıraktım' diye. Ama muhafeletin koltuğunda oturmaya devam ediyorsunuz. Can Atalay’ın hakkını savunacağım’ diyorsunuz. Siz daha bizim oyumuzun hakkımızı savunamıyorsunuz. Kim inanır artık size kimse inanmaz. Tatlı şekilde sürdürdünüz sevgi dilini kullandınız. Gitmesini de bilin. Gitmeniz gerekiyor değişim o yüzden şart. Ama Kılıçdaroğlu'nun gitmesini tahmin etmiyorum."