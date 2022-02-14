Fehmi Koru'dan Erdoğan iddiası: Torunlarımıza anlatmakta zorlanacağımız iddialar çoğalıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olup olamayacağı tartışmaları konusuna 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru da dikkat çeken bir değerlendirme ile dahil oldu.

Kurucusu olduğu Ocak Medya'da konuyla ilgili "Torunlarımıza anlatmakta zorlanacağımız iddialar çoğalıyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Fehmi Koru, Erdoğan’ın yeniden aday olmak isteyeceği konusunda kuşkulu olduğunu belirterek "Yenileceğini bile göre seçime girmeyecek kadar siyasi aklı olan biridir Cumhurbaşkanı Erdoğan…" dedi.

“Muhtar bile olamaz” denilirken başbakan ve sonunda iki kez cumhurbaşkanı olabilmesini sağlayan işte o siyasi aklıdır" diyen Koru, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sath-ı mailine girildiğinde, kendisinin önüne gelecek güvenilir olduğunu bildiği kamuoyu yoklamalarına bakar ve partisinin oylarının ümit vermediğini görünce, seçmen önüne seçilebilecek bir adayla gitmenin daha doğru olacağını fark eder.

Fark edince de gereğini yapar.

Aday olmaz.

Ben böyle düşünüyorum.

Özellikle önceki akşam altı muhalefet partisi liderinin gece yarılarına kadar süren ve samimi bir hava içerisinde geçtiği altına imzalarını koydukları bildiriye de yansıyan toplantıda çekilmiş fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mutlaka düşündürmüştür.

Aralarında pek az ortak payda bulunan liderler bir masada onun yüzünden buluşabildi.

Destekçilerinin ekranlardan tekrarladıkları gibi, o altı parti liderini bir araya getiren gerçekten de Tayyip Erdoğan’ın kendisi…

Yine destekçilerinin “Bütün dertleri Tayyip Erdoğan’ı yerinden etmek” iddiaları da doğru.

Muhalefet o sayede giderek daha geniş kitleleri yanında buluyor.

Bu durum kamuoyu yoklamalarına da yansıyor.

Cumhur İttifakı içerisinde buluşan partiler, şimdiden ilan ettikleri adaylarıyla ve anayasanın ilgili maddesini görmezden gelerek giderlerse, Cumhurbaşkanlığı seçimi, iktidar cephesi açısından, İstanbul büyükşehir başkanlığı için yapılan ikinci -yenilenen- seçime benzeme riskini taşıyor.

O seçimin nasıl sonuç verdiğini ve bunun neden öyle olduğunu herkes biliyor."