Konu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı, Erdoğan'a yakın isim net konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak, "Hukuken bir engel yok. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de Gerçek Fikri Ne programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.
"ENGEL YOK"
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki polemiğe değinen Uçum şu ifadeleri kullandı:
- Hukuken bir engel yok. Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre 2 dönemi içeren 101.madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101.madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan'da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017'de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır."
"BU TARTIŞMA TAMAMEN SİYASİ BİR TARTIŞMADIR"
Mehmet Uçum, bu tartışmanın hukuksal bir temelinin olmadığını kaydederek şunları söyledi:
- Bu tartışma 367 tartışması gibi hukukun birtakım siyasal hedefler için kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu tartışma tamamen siyasi bir tartışmadır. Ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı pozisyonu parlamenter sistemin sisteme ait bir pozisyondur. Yeni pozisyon Başkanlık sistemidir."
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