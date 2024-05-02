Fethiye İlçe Müftülüğü'nde Kuranı Kerim temalı pasta

Muğla’da Fethiye İlçe Müftülüğü tarafından Hz. Fatıma Kız Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan ve eğitimine devam eden öğrenciler için düzenlenen taç takma töreninde Kur'an-ı Kerim tasarımlı pasta kesildi.

ANKA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:33
Fethiye İlçe Müftülüğü'nde Kuranı Kerim temalı pasta
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Fethiye'de Hz. Fatıma Kız Kuran kursunda hafızlığını tamamlayan ve hafızlığa devam eden öğrenciler için taç takma töreni düzenlendi. Törene öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan ve Fethiye İlçe Müftüsü Kamil Oktay da katıldı.

Toplantıda İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve beraberindekiler Kuranı Kerim tasarımlı pasta kesti. Söz konusu etkinliğe ait haber ve görseller Fethiye Müftülüğü’nün resmi sosyal medya hesabından da yayımlandı.

2015’TE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Öte yandan Tokat Zile Müftülüğü tarafından 2013 yılında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde yine Kuranı Kerim şeklinde pasta kesilmesinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuranı Kerim şeklindeki pastanın kabul edilemez olduğunu belirterek soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Paylaşıma gelen tepkilerin ardından ilçe müftülüğü sosyal medya hesabından yayımlanan haberi kaldırıldı. 


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