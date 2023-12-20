FETÖ firarisi Hakan Şükür: Amerika’da oturum almam için bana yardım etti

Yayınlanma: 20.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 20.12.2023 - 13:10

Uzun yıllar Galatasaray ve milli takımın formasını giyen, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem AKP’den milletvekili seçilen terör örgütü FETÖ firarisi Hakan Şükür, FETÖ’ye yakın bir yayın organına röportaj verdi.

Şükür, Seçil Erzan olayıyla gündemden düşmeyen Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“TERİM’LE ZAMAN ZAMAN KONUŞTUK”

Soruları yanıtlayan Şükür, “Fatih Terim’e bir şey olmaz duygusu hakim olduktan sonra, yani böyle bir güç varsa, artık bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu söylediğimden herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Fatih Terim ile bu süreçte zaman zaman biz konuştuk. Amerika’da oturum almam için bana yardım etti. Oturum almam için belge imzaladı. Zaman zaman eşinin telefonu üzerinden konuştuk. Ben zarar görürler diye söylemiyordum. Ama böyle bir ihtimal kalmadığı için… Bu yaşanan olaylar üzerine söyleme gereği duydum” ifadelerini kullandı.

“EMRE BELÖZOĞLU BUNU MECBURİYETTEN YAPIYOR”

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında da iddialarda bulunan Şükür, şunları söyledi:

“Faruk Koca, Erdoğan’ın ev sahibi. İran ajanı olduğu iddia ediliyor. Dünyanın gördüğü bir ortamda bu adamı savunuyor. Bunu isteyerek mi yapıyor, bir beden diline bakın. Emre Belözoğlu bunu mecburiyetinden yapıyor. Dosyası kapatıldı adamın. Aynı dosyada, onun evinde olanlar hapis yatıyor.”