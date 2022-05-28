81 yaşındaki Hacer Bulut, 'FETÖ'yle bağlantın var' denilerek dolandırıldı

Hacer Bulut, 8 ay içinde 2'nci kez dolandırıldı. Dolandırıcılar, Bulut'u arayarak 'FETÖ'yle bağlantısı olduğunu söyleyerek altınlarının devlet güvencesine alacaklarını söyledi.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:47
81 yaşındaki Hacer Bulut, 'FETÖ'yle bağlantın var' denilerek dolandırıldı
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Bartın'da yaşayan 81 yaşındaki Hacer Bulut, 8 ay önce kendisini polis olarak tanıtan kişiye 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpesini kaptırıp dolandırıldı.

Polis, dolandırıcıyı yakalarken, altınlar Hacer Bulut'a verildi.

PARAYI HESAPLARINA AKTARDI

Bulut'u, önceki gün ise ev telefonundan arayan Mustafa K. ile Şahabettin A. kendilerini polis olarak tanıtıp 'FETÖ' ile bağlantısının olduğunu, konunun incelenmesi gerektiğini, bu sürede ziynet eşyalarını devlet güvencesi altına alacaklarını belirtti.

Şüpheliler, Bulut'u kuyumcuya yönlendirerek ziynet eşyalarını paraya çevirmesini istedi. Hacer Bulut evindeki 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi bozdurup 99 bin 400 TL'yi şüphelilerin banka hesaplarına yatırdı.

Durumdan şüphelenen Hacer Bulut polise gidip şikayetçi oldu. Polisin çalışmasıyla şüphelilerin Van ve İstanbul'da oldukları tespit edildi. Mustafa K. ve Şahabettin A. yakalanıp Bartın'a getirildi. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda banka kartı, 2 cep telefonu, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakde el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K. ve Şahabettin A., çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


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