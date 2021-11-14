FETÖ'de yeni dalga: Kamu görevlileri de aralarında 467 kişi tespit edildi

14 Kasım 2021 Pazar, 11:26

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında "büyük bölge talebe sorumlusu", "şehir dışı talebe sorumlusu", "bölge talebe sorumlusu" ve "bölge sorumlusu" pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri belirtilen şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.

70'İ KAMU GÖREVLİSİ

Şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda FETÖ üyesi 467 kişi tespit edildiği belirtildi. Bu kişilerden 203'ünün FETÖ'yle irtibatı ve iltisakının ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Haklarında işlem kaydı bulunmayan 203 kişinin arasında halen aktif çalışan 70 kamu görevlisinin olduğu ve 133'ünün de özel sektörde çalıştığı belirtildi.



İşlem kaydı bulunmayan 21 kişinin de FETÖ içinde "bölge talebe sorumlusu" olduğu öğrenildi.

