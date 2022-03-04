FETÖ'nün güncel kamu yapılanması: Müfettiş ve denetçiler de aralarında 10 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kamuya açık yerlerdeki faaliyetlerin, iş yerlerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınması sonucu elde edilen deliller kapsamında çeşitli kamu kurumlarında çalışan 5'i müfettiş, 2'si iç denetçi, biri uzman, biri müdür yardımcısı ile biri özel sektör çalışanı olmak 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerden 7'sinin aktif kamu görevinde bulunduğu belirtilen açıklamada, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
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