4 ilde FETÖ üyelerini yurtdışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY üyelerinin yurtdışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:14
4 ilde FETÖ üyelerini yurtdışına kaçıranlara operasyon: 13 gözaltı
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY üyelerinin yurtdışına kaçışlarını organize ettiği belirlenen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Karabük, Zonguldak, Edirne ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adliye kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., A.T. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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