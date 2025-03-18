Finlandiyalı mevkidaşıyla görüştü... Erdoğan'dan 'İsrail' tepkisi: 'Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini ifade etti.

Finlandiyalı mevkidaşıyla görüştü... Erdoğan'dan 'İsrail' tepkisi: 'Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

GAZZE'DE "SOYKIRIM"

Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.


Etiketler: #netanyahu #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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