Fotoğraflar tartışma yaratmıştı: O savcının yeri değiştirildi

Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcıyla ilgili yeni karar verildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:32
Fotoğraflar tartışma yaratmıştı: O savcının yeri değiştirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C. T.'nin makam odasında fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaşan avukat Buket Nurşah Tekışık, yargıdaki avukat-hakim-savcı ilişkisini tartışmaya açtı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Tekışık'ın paylaşımları sonrasında yargı camiasında tartışmaları alevlendirdi. Buket Nurşah Tekışık, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını askıya aldı.

Tekışık'ın fotoğraf çekildiği odanın bir terör savcısının odası olduğu ortaya çıktıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise Cumhuriyet savcısı C.T. hakkında idari soruşturma başlattı. 

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ 

Bu kapsamda, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin yeri değiştirilerek, Genel Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildiği öğrenildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı HSK

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