Fotoğraflar tartışma yaratmıştı: O savcının yeri değiştirildi
Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcıyla ilgili yeni karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C. T.'nin makam odasında fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaşan avukat Buket Nurşah Tekışık, yargıdaki avukat-hakim-savcı ilişkisini tartışmaya açtı.
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Tekışık'ın paylaşımları sonrasında yargı camiasında tartışmaları alevlendirdi. Buket Nurşah Tekışık, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını askıya aldı.
Tekışık'ın fotoğraf çekildiği odanın bir terör savcısının odası olduğu ortaya çıktıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise Cumhuriyet savcısı C.T. hakkında idari soruşturma başlattı.
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Bu kapsamda, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin yeri değiştirilerek, Genel Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bakan Bayraktar ‘faydalı’ gördü!