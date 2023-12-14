Fotoğraflar tartışma yaratmıştı: O savcının yeri değiştirildi

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:32

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C. T.'nin makam odasında fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaşan avukat Buket Nurşah Tekışık, yargıdaki avukat-hakim-savcı ilişkisini tartışmaya açtı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Tekışık'ın paylaşımları sonrasında yargı camiasında tartışmaları alevlendirdi. Buket Nurşah Tekışık, tepkiler üzerine sosyal medya hesabını askıya aldı.

Tekışık'ın fotoğraf çekildiği odanın bir terör savcısının odası olduğu ortaya çıktıktan sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ise Cumhuriyet savcısı C.T. hakkında idari soruşturma başlattı.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Bu kapsamda, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin yeri değiştirilerek, Genel Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevlendirildiği öğrenildi.