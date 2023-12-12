Kendilerini 'savcı' olarak tanıttılar, milyonlarca lira dolandırdılar!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:22

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:24

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 4 şüphelinin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kişileri telefonla arayarak suça karıştıkları yönünde tehdit ettiklerini ve bu durumdan kurtulmalarını sağlayacakları yalanıyla hesaplarına para istediklerini belirlendi.

7 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK!

Teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında mağdurları polis ve savcı olduklarına inandırmak amacıyla hazırladıkları dokümanlar, 5 cep telefonu, banka kartı ve bir müştekiye ait saat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 7 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.