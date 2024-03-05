Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Elazığ Mollakendi ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklanırken Doğan'ın AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum da dahil birçok AKP'li isimle fotoğrafları ortaya çıktı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:09
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
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Elazığ’da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında Elazığ’ın Mollakendi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da var. 

Cumhuriyet’in konuştuğu belediye yetkilileri Başkan Doğan’ın tutuklandığını doğruladı. 

Gazetemize konuşan belediyenin hukuk yetkilisi ise meselenin belediye ile ilgili olmadığını, başkanın şahsi suçlamayla tutuklandığını söyleyerek açıklama yapmadı. 

Öte yandan Elazığ Valiliği ise Başkan Mehmet Enis Doğan’ın İçişleri Bakanlığı’ndan görevden alındığını, önümüzdeki günlerde valiliğin resmi açıklama yapacağını söyledi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği 27 Şubat’ta Cemre Fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Kentteki farklı adreslerde gerçekleşen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

JET HIZIYLA GÖREVDEN ALINDI

Emniyet Müdürlüğü operasyonu şöyle duyurdu:

"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE-2 operasyonu kapsamında, ilimiz merkezinde faaliyet gösteren (2) farklı güzellik salonunda çalışanları masaj adı altında Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 27.02.2024 günü yapılan operasyonda; (5) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından 01.03.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca (4) şüpheli şahıs tutuklanmış, (1) şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca 128 şahsa idari para cezası uygulanmış olup, işyerleri ile ilgili idari işlem tesis edilecektir."

Tutuklananlar arasında AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da yer aldı. Başkanın jet hızıyla görevden alındığı öğrenilirken valiliğin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.


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