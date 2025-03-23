CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önseçim günü geldi çattı.

Önseçim için daha önce sadece CHP üyelerinin oy kullanabileceği açıklanmış, ancak İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve gözaltı sürecinde üye olmayan yurttaşların da “dayanışma sandıklarında” oy kullanabilecekleri belirtilmişti.