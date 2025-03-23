CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

CHP Genel Merkezi’nde ve yurdun dört bir yanında, önseçim için kurulan sandıkların yanında çocuklar için de “mektup ve resim sandığı” yerleştirildi. Çocuklar yaptıkları resimleri ve yazdıkları mesajları bu sandığa attı. Yurdun dört bir yanında çocuklar, İmamoğlu için resim yapıp, mektuplar yazdı.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 16:00
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önseçim günü geldi çattı.

Önseçim için daha önce sadece CHP üyelerinin oy kullanabileceği açıklanmış, ancak İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve gözaltı sürecinde üye olmayan yurttaşların da “dayanışma sandıklarında” oy kullanabilecekleri belirtilmişti. 

CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

ÇOCUKLAR DA SANDIĞA GİTTİ

Çocuklara yönelik sandık fikri ise Ekrem İmamoğlu’ndan çıktı.  

Gözaltında tutulduğu süreçte İmamoğlu çocuklara yönelik olarak “Sandıkların başına gidip çizdikleri resimleri, duygularını, şiirlerini sandığa atarlarsa ben onları okumak istiyorum” mesajı verdi.

CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti

ÇOCUKLARDAN DUYGULANDIRAN MESAJLAR

İşte yurdun dörtbir yanından çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler ve yazdıkları mektuplar...

CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
İmamoğlu Ekrem İmamoğlu

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