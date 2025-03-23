CHP'de önseçim: Çocuklar da 'İmamoğlu' için sandık başına gitti
CHP Genel Merkezi’nde ve yurdun dört bir yanında, önseçim için kurulan sandıkların yanında çocuklar için de “mektup ve resim sandığı” yerleştirildi. Çocuklar yaptıkları resimleri ve yazdıkları mesajları bu sandığa attı. Yurdun dört bir yanında çocuklar, İmamoğlu için resim yapıp, mektuplar yazdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önseçim günü geldi çattı.
Önseçim için daha önce sadece CHP üyelerinin oy kullanabileceği açıklanmış, ancak İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve gözaltı sürecinde üye olmayan yurttaşların da “dayanışma sandıklarında” oy kullanabilecekleri belirtilmişti.
ÇOCUKLAR DA SANDIĞA GİTTİ
Çocuklara yönelik sandık fikri ise Ekrem İmamoğlu’ndan çıktı.
Gözaltında tutulduğu süreçte İmamoğlu çocuklara yönelik olarak “Sandıkların başına gidip çizdikleri resimleri, duygularını, şiirlerini sandığa atarlarsa ben onları okumak istiyorum” mesajı verdi.
ÇOCUKLARDAN DUYGULANDIRAN MESAJLAR
İşte yurdun dörtbir yanından çocukların İmamoğlu için çizdiği resimler ve yazdıkları mektuplar...
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