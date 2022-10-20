'Hangi partiye oy vermezsiniz?' anketinde AKP birinci parti

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 4-11 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?" sorusu da yöneltildi.