'Hangi partiye oy vermezsiniz?' anketinde AKP birinci parti
2023 yılında en geç Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlerle ilgili sahadaki çalışmalar önemini koruyor. Yurttaşların, hangi partilere oy vereceklerinin yanı sıra hangi partilere 'asla' oy vermeyecekleriyle ilgili anket çalışmaları da yapılıyor.
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 4-11 Ekim 2022 tarihlerinde Türkiye çapında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?" sorusu da yöneltildi.
Yeniçağ'ın aktardığına göre, yurttaşların 40,4’ü AKP'ye asla oy vermeyeceğini söyledi.
İkinci sırada yüzde 24 ile HDP yer aldı.
Üçüncü sırada yüzde 17 ile CHP yer alırken MHP’ye oy vermem diyenlerin oranı sadece yüzde 4.
Son sırada yer alan İYİ Parti’nin oranı ise yüzde 2 oldu.
Türkiye Raporu'nun verilerine göre; Mayıs 2021’den bu yana kesinlikle AKP'ye oy vermeyeceğini belirtenler çoğunluğu oluşturuyor.
Son sonuçlar ile karşılaştırdığında kesinlikle oy vermeyeceği parti AKP olanların oranında 3, HDP olanların oranında ise 2 puanlık bir yükseliş söz konusu.
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