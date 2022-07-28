ORC Araştırma açıkladı: İktidarın oy kaybı yüzde 15'i aştı

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 08:30
<p>ORC Araştırma Şirketi, il il Türkiye’nin nabzını tutmaya başladı. Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen anketler, 2018 seçimlerindeki oy oranlarıyla karşılaştırılarak açıklandı.</p>

ORC Araştırma Şirketi, il il Türkiye’nin nabzını tutmaya başladı. Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen anketler, 2018 seçimlerindeki oy oranlarıyla karşılaştırılarak açıklandı.

<p><strong><em>Sözcü'de yer alan habere göre,</em> </strong>bugüne kadar 32 ilde tamamlanan araştırmaya göre iktidarın büyük ortağı AKP, 4 yılda yüzde 15'i aşan oranda oy kaybına uğradı.</p>

Sözcü'de yer alan habere göre, bugüne kadar 32 ilde tamamlanan araştırmaya göre iktidarın büyük ortağı AKP, 4 yılda yüzde 15'i aşan oranda oy kaybına uğradı.

<p>Benzer bir kayıp Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de de yaşandı. </p>

Benzer bir kayıp Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'de de yaşandı. 

<p>Oyunu en fazla İYİ Parti artırdı.</p>

Oyunu en fazla İYİ Parti artırdı.

<p>Türkiye geneli için yapılan hesaplamada AKP'nin 2018'de yüzde 42.56 olan desteği yüzde 15.46 puanlık kayıpla yüzde 27.1'e geriledi.</p>

Türkiye geneli için yapılan hesaplamada AKP'nin 2018'de yüzde 42.56 olan desteği yüzde 15.46 puanlık kayıpla yüzde 27.1'e geriledi.

<p>MHP'nin oyu da yüzde 11.1'den yüzde 7'ye düştü.</p>

MHP'nin oyu da yüzde 11.1'den yüzde 7'ye düştü.

<p>Buna karşılık 2018'de yüzde 22.8 olan CHP'nin oyu 24'e, yüzde 9,96 olan İYİ Parti'nin oyu da 22.1'e yükseldi.</p>

Buna karşılık 2018'de yüzde 22.8 olan CHP'nin oyu 24'e, yüzde 9,96 olan İYİ Parti'nin oyu da 22.1'e yükseldi.

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