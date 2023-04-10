Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:01

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:50

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Yurttaşlar, Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Gamze Taşçıer'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Gamze Taşcıer kimdir, nereli, kaç yaşında? Gamze Taşcıer hangi partiden milletvekili adayı oldu?

GAMZE TAŞÇIER KİMDİR?

Gamze Taşçıer, 10 Aralık 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35., 36. ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi Ankara'da CHP Milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

GAMZE TAŞÇIER HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Gamze Taşçıer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 1. Bölge milletvekili adayı oldu.