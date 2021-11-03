Garo Paylan, Bakan Varank'a oyuncak uzay aracı hediye etti: "Bununla oyalanın"

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:08

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşülüyor.



Bakan Mustafa Varank’ın komisyonda yaptığı sunumun ardından muhalefete söz verildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1950’lerden bugüne Türkiye’nin dünyanın ilk 20 ekonomisinden birisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 2023 hedefi olarak ilk 10 ekonomiye girmeyi koyduğunu anımsatarak, “Şu anda Türkiye’miz maalesef ilk 20 ekonomiden birisi bile değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 trilyon dolarlık hedef koyduğunu, ancak şu anda Türkiye’nin 700 milyar dolarlık bir ekonomiye düştüğünü belirten Paylan, “Hayaller ve gerçekler” diye ekledi. Paylan, Türkiye’nin ‘rant ekonomisi’ sarmalında olduğunu kaydederek, “Nihayet bir sanayi ülkesi olması gerektiğini söylediniz ama çok geç kaldınız. Nal topluyoruz. Sanayi devriminde çok geç kaldık. Dünya koşarken biz çok geriden takip ettik” diye konuştu.

“ORTA GELİR TUZAĞINDA YOKSUL ÜLKE OLARAK KALACAK”

Paylan, dijital devrimi yakalama konusunda Türkiye’nin birkaç yılı olduğunu kaydederek, “Türkiye, yakalamazsa orta gelir tuzağında yoksul bir ülke olarak kalacak. Siz ‘büyüdük’ diyorsunuz. Biz kimi büyüttüğünüzü biliyoruz. Yandaşlarınızı büyütüyorsunuz” diye vurguladı.

“BIYIKLI ERKEKLER ÜLKESİ”

Paylan, Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği endeksinde 156 ülke arasında 133’üncü sırada yer aldığını belirterek, “Türkiye bıyıklı erkekler ülkesi mi” diye sordu. Paylan, bütçenin canlı yayınlanmasına izin verilmediğini hatırlatarak, “Bizi yabancı telefonlarına mahkum eden bir bakansınız, keşke şuraya bir sistem kursanız da canlı yayınlayabilseniz” diyerek Bakan Varank’a seslendi.

“BİR KERE BİLE İŞÇİ DEMEDİNİZ”

Paylan, Türkiye’nin koronavirüs aşısında da eski teknolojiyle üretim yaptığını belirterek, “Türkiye, bilim insanlarını kaçırıyor. Nal topluyoruz” dedi. Paylan, Bakan Varank’ın yaptığı sunumda işçilerden söz etmediğini belirterek, “Bir kere bile işçi demediniz. Sermayeden yanasınız. Emek sömürüsüne dayalı politikanız var” diye konuştu.

Paylan, sanayicinin şu anda fiyat belirleyemediğini aktararak, “İç piyasaya fiyat veremiyorlar. Yüzde 48 doğal gaz zammına nasıl yol verdiniz? Size gelmiyor mu? Size sormuyorlar mı? Sizi yok mu sayıyorlar? Desteklediniz mi zammı? Tebrik ediyorum sizi, yüzde 48 zammı desteklemişiniz. Yoksul yurttaşlarımız da size bunun faturasını çok yakında sandıkta ödetecek” dedi.

OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Paylan, Uzay Ajansı’na ayırılan bütçeyi eleştirerek, Bakan Varank’a oyuncak uzay aracı hediye etti. Paylan, Bakan Varank’a şunları söyledi:

“Uzay Ajansı için 2022 yılında 57 milyon liralık bütçe koymuşsunuz. Yani Amerikan doları ile 6 milyon dolar yapar. 6 milyon dolarla şu uzay arabasının ancak ön camını alabilirsiniz. Ön camı almanıza itirazım yok ama, 6 milyon dolarla uzaya gidemeyeceğinize göre bu uzay oyuncağını size vermek istiyorum. Bununla şimdilik oyalanın derim.”

Yurttaşların İstanbul'da Adalar vapuruna binemediğini vurgulayan Paylan, "Vatandaşları Ada vapuruna binemeyen bir ilke Ay'a gidemez" dedi.