Garo Paylan: Erdoğan, Demirtaş ile görüştüğümüz odanın içine ses mikrofonu koymuş

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:06

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:11

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Flash TV’de katıldığı bir programda 14 Mayıs seçimleri ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı hedef aldığı söylemleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonuçlarına saygı göstermesi gerektiğini belirten HDP’li Paylan, bir ay önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiğinde Erdoğan'ın görüşme odasına mikrofon koyduğunu açıkladı. Paylan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Demirtaş’la saatlerce ülkenin geleceğini konuştuk. ‘Nereye gidersen benim selamımı götür’ dedi. O konuşma cezaevinde yaptığımız açık bir konuşma. Türkiye’nin en saygın siyasetçilerinden birisi ve bir milletvekili konuştuk, açık görüş yaptık. Bu konuşmayı Tayyip Erdoğan dinlemiş biliyor musunuz? Görüşme odamızın içine ses mikrofonu koymuş ve bunu ifşa etti. Bana nefret söylemi kullanarak, ‘Garo bilmem nesi’ var diyerek, devamını söylemeyeyim RTÜK size ceza yazar. ‘Selahattin Demirtaş’la görüşmüş’ dedi. Tamamen yalan ifadeler, dinleyen de manipüle ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Türkiye’nin bir milletvekiliyle Türkiye’nin daha ceza almamış siyasetçisini dinliyor. Dinlemek suç bir de meydanlarda ifşa ediyor.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Garo Paylan’ın işaret ettiği konuşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Nisan’da Ankara mitinginde yapmıştı. Paylan’a hakaret eden Erdoğan şunları kaydetmişti:

"Yine bunlar ne diyor? 'Selo'yu çıkaracağız.' Geçen gün bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş, demiş ki 'Şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım.' Düşünün, şimdi oradan Öcalan çıkacak, görevi buna verecek. Öyleyse çok çalışacağız. Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek. Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki bu şehrin onlarca insanının kanına girmiş PKK mensuplarının siyasi uzantıları ile pazarlıklara oturdular. Bunların içinde ‘Bay Bay Kemal’ var. Meral (Akşener) Hanım var. HDP var. Öbür tarafta bakıyorsunuz, Davutoğlu var. Bebecan’ı var. Bakıyorsunuz daha ne söyleyeyim yani.''