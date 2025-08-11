Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gazeteci Fatih Altaylı’ya bu kez de 'yanıltıcı bilgiyi yayma' soruşturması!

Gazeteci Fatih Altaylı’ya bu kez de 'yanıltıcı bilgiyi yayma' soruşturması!

11.08.2025 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gazeteci Fatih Altaylı’ya bu kez de 'yanıltıcı bilgiyi yayma' soruşturması!

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 5 Ağustos tarihli yayından ötürü YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'ya, aynı tarihli yayın sebebiyle bir soruşturma daha açıladığını yazdı. 

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı. 

Saymaz, konuya dair şunları yazdı: 

"Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil." 

İlgili Konular: #İsmail Saymaz #Fatih Altaylı

İlgili Haberler

Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeline Gökhan Zeybek’ten tepki: ‘Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’
Fatih Altaylı’nın kanalına erişim engeline Gökhan Zeybek’ten tepki: ‘Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’ Gökhan Zeybek, tutulu bulunan gazeteci Fatih ALtaylı’nın YouTube kanalına getirilen erişim engeline tepki göstererek, “Bir gazetecinin sesinden bu kadar korkmayın’” dedi.
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı’nın avukatından Cumhuriyet’e ilk açıklama
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti: Fatih Altaylı’nın avukatından Cumhuriyet’e ilk açıklama YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'nın avukatı Ömer Teker "Tek bir video üzerinden tüm kanalın kapatılması talebi karşısında da açıkça şaşkınız. Daha tarafımıza tebliğ edilmiş bir karar da yok. En kısa zamanda bu erişim engeli ile ilgili olarak itirazlarımızı yapacağız" dedi.
İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya cezaevinde ziyaret: 'Vatan biziz, gelecek bizleriz'
İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya cezaevinde ziyaret: 'Vatan biziz, gelecek bizleriz' Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha önce sıkça birlikte program yaptığı gazeteci Fatih Altaylı'yı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.