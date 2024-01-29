Gazeteci Gündoğdu bir velinin 'Ülkü Ocakları' tepkisini anlattı, ülkücülerin hedefi oldu: 'Uzatırsam vururlar beni'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:08

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:12

Fox TV'de yayınlanan "Benden Söylemesi" isimli programda konuşan Gazeteci Ozan Gündoğdu, MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'nın hedefi oldu.

Özel okulların neden tercih edildiğinin masaya yatırıldığı programda Ozan Gündoğdu, kendisine ulaşan bir velinin yaşadığı olayı anlattı. Gündoğdu, "Ankara'dan Maraşlı bir anne aradı. Konuşurken sesinden anlıyorum gözleri dolmaya başladı. Ortaokula yeni geçmiş bir evladı var. Ankara Ülkü Ocakları'ndan geliyorlar. Müdürle anlaşmışlar, çocukları bir yere toplamışlar, Ülkü Ocakları'nı anlatıyorlar. Çocuk da etkilenmiş bundan. Eve geliyor, türlü türlü şeyler söylüyor annesine babasına. Bu ailenin en yakınları Maraş'ta katledilmiş. Kimse sizi sevmek zorunda değil. Anne beni arıyor 'Sen 'özel okulların sayısı artıyor' diyorsun ya bana para gönder ben de çocuğumu özel okula göndereyim' diyor. Sonuna kadar haklı. Alevi bir aile çocuğu böyle bir eğitimden geçiyor. Eve gelince bozkurt yapmış, baba çıldırmış. Çünkü kardeşi öldürülmüş. Bu memleketin sinir uçlarına bu kadar rahat dalınırsa bu ailenin evinde yaşadığı travmayı nasıl açıklayacaksınız?" dedi.

"ANNE BABALAR ÇOCUKLARINI ÜLKÜ OCAKLARI'NA TESLİM ETMEK ZORUNDA MI?"

Ozan Gündoğdu'nun bu konuşması üzerine Ülkü Ocakları'nın yöneticileri sosyal medya hesapları üzerinden Gündoğdu'yu ağır sözlerle hedef aldı.

Bu paylaşımlarından birinde kendisine yönelik kullanılan, “Sen kim oluyorsunda Ülkü ocakları ile Maraş olayını birbirine bağdaştırıyorsun. Okullarda Ülkü ocaklarının program yapması neden zoruna gidiyor. Ülkü ocakları vatanını milletini seven, atasına ailesine saygılı nesil yetiştirir zoruna giden nedir” ifadelerini alıntılayan Gündoğdu, “Çocuğun dayısını Maraş’ta katletmişler, 40 yıl sonra dayısı katledilen çocuğa okulda bozkurt işareti yaptırıyorlar. Babanın siniri bozuk, okula göndermem çocuğu diyor. Anne ağlayarak beni arıyor. Ben de Ülkü Ocakları’nın bir devlet okulunda çocuklarla ne işi var diyorum. Özel okulları böyle böyle büyütüyorsunuz diyorum. Eğer kaldıysa makul bir ülkücü dediğime hak verir. Fakat memlekette makulü ara ki bulasın…” diye yazdı.

Paylaşımının devamında da “Bu memleketiN anneleri babaları, çocuklarını Ülkü Ocakları’na teslim etmek zorunda mı?” diye soran Gündoğdu, Ülkü Ocakları'na yakınlığıyla bilinen Orhun Haber isimli sosyal medya hesabından gelen "FOX Tv ekranlarından uydurmaca hikaye ile dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocaklarına yönelik kara propaganda yapan Ozan Gündoğdu’ya soruyoruz! Aşağıdaki çalışmalardan hangisi seni rahatsız etti? Çocuklarımızı her fırsatta güzellemeler yaptığın Terörist Selahattin Demirtaş’a teslim edip devlete karşı silah mı tutturacaktık?" paylaşımını alıntılayarak da şunları kaydetti:

“Bu konuya ilişkin son mesajım çünkü uzatırsam vururlar beni. Bunun için bir torbacı kurşununa kurban gitmek istemem... Tek soru; okulda 'herhangi bir siyasi partinin' gençlik örgütünün ne işi var? Anlama zorluğuna karşı bir daha vurgulayayım; “Herhangi bir siyasi partinin”…”

KONU YARGIYA TAŞINIYOR

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban da Gündoğdu'yu hedef aldığı açıklamasında "Maraş olayları gibi toplumsal bir olayı camiamızla eşleştirme gayretinize şahit olduk. Bunu ıspatlayamayan müfteridir. Öyle ekranlarda biliyormuş gibi gerine gerine karnınızdan konuşmayacaksınız" dedi. Sekban, "O programda dediklerinizi bir de gelin hakim karşısında söyleyin bakalım. Twitter’da Maraş olayları hakkında bol keseden atıp, hüküm vermeye benzemez bu işler. Bir de Türk Milleti adına karar veren gerçek mahkemelerde meramınızı dinleyeceğiz artık" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Gündoğdu buna cevaben de "Dediklerim ortada, her hakim (eğer siyasi bir yönlendirme yoksa) dediğime hak verecektir. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir cemaatin, tarikatın okullarda işi yoktur. Maraşlılar kendilerini katledenlerin ülkücü olduğunu düşünüyor. Derdinizi onlara da anlatın. Mahkemede görüşürüz" yanıtı verdi.